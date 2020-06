Les forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) ont annoncé la libération de la région d’al-Wechka, dans la périphérie de la ville de Syrte (est), et la progression vers la région de "Buerat el Hussoun".

"L’armée libyenne a progressé vers la région de Buerat el Hussoun, située à 95 km de la ville de Syrte, après la libération de la région d’al-Wechka, dans la périphérie de la ville de Syrte (est), de l’emprise de Haftar", a déclaré le commandant de la cellule des opérations de sécurité et de protection de Syrte et d’al-Jofra, relevant de l’armée, le Brigadier général Ibrahim Ahmed Beit al-Mal.

Le responsable militaire a souligné que "les forces de l’armée ont réussi à prendre le contrôle de la région d’al-Wechka et progressent vers Buerat el Hussoun, située à 95 km de la ville de Syrte".

Cet exploit intervient quelques heures après le lancement de l’opération "Sentiers de la victoire", annoncée par l’armée libyenne, pour la libération des villes de l’Est et du Centre du pays, dont Syrte et al-Jofra de l’emprise de Khalifa Haftar. Les troupes de Haftar ont subi de n ombreuses défaites face à l'armée libyenne, qui a annoncé, vendredi, la libération de la ville stratégique de Tarhouna, située à 90 km au sud-est de Tripoli, au lendemain de l'annonce de l'achèvement de la libération de la capitale.