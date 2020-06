Environ 20.000 personnes sont descendues dans les rues de Chicago aux Etats-Unis dans le cadre d'une "Marche pour la justice", exigeant que la justice soit faite pour George Floyd, mort asphyxié lors de son arrestation par un policier blanc fin mai à Minneapolis, ont rapporté dimanche des médias.

Les manifestants brandissant des pancartes, se sont réunis dans un parc de l'ouest de la ville pour formuler leurs exigences.

Ils ont écouté des militants, des poètes et d'autres personnes exigeant la responsabilité de la police et la lutte contre le racisme systémique.

Selon les médias locaux, ils ont également demandé la libération immédiate de tous les manifestants actuellement en détention, ainsi que des poursuites pénales contre tous les policiers ayant fait un usage excessif de la force contre des protestataires.

La manifestation s'est déroul ée dans le calme, selon les mêmes sources, et la police n'a fait état jusqu'à présent, d'aucune arrestation ni incident.

Pour éviter que le chaos et les pillages du week-end dernier ne se reproduisent, la municipalité de Chicago a versé jusqu'à 1,2 million de dollars à trois sociétés de sécurité privées afin de protéger les magasins, les épiceries et les pharmacies locales.

En attendant, la ville continuera d'appliquer un couvre-feu à 21H00 (02H00 le lendemain, GMT).

Par mesure de précaution, la maire de la ville Lori Lightfoot a de nouveau fermé le centre-ville de Chicago pour le week-end, comme elle l'avait fait dimanche après les pillages. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est mort asphyxié le 25 mai après qu'un officier de la police de Minneapolis l'ait maintenu au sol avec son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. Sa mort a provoqué une vaghe d'indignation et de solidarité dans plusieurs pays avec les victimes de la violence policière, politique et sociale aux Etats-Unis et donné lieu à de nombreuses manifestations.