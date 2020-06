Un concours à distance sur l'environnement destiné aux cadets et benjamins des Scouts musulmans algériens (SMA) a été lancé, vendredi à Alger, dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19, à travers la préservation de l'environnement et le respect des conditions écologiques.

Organisé par la Mouhafadha d'Alger des anciens SMA en faveur des enfants de la wilaya, âgés entre 6 et 12 ans, ce concours vise a associer cette catégorie de la société, à travers des travaux manuels et des dessins, à la préservation et à la propreté de l'environnement et à la sensibilisation à l'importance de s'impliquer dans toutes les activités ayant trait à ce domaine.

Le Commandant des SMA, Bilal Amrane a indiqué que ce concours, coïncidant avec la Journée internationale de l'enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, se veut "une opportunité pour les enfants qui observent le confinement et les mesures de prévention contre la propagation de COVID-19, de libérer leurs énergies et leur créativité via des travaux manuels et des toiles, à travers le squels ils exprimeront l'importance de préserver l'environnement, et ce en consécration de la culture de l'hygiène et de la propreté, outre l'embellissement des espaces extérieurs pour la protection de la santé publique".

Le même intervenant a fixé la date du 25 juin comme dernier délai pour la réception par e-mail des travaux réalisés par ces enfants, appelant la société civile à contribuer à ce genre d'actions de sensibilisation.