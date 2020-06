Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus est passé à 2.002 avec 98.943 cas confirmés au Pakistan, selon les données mises à jour dimanche matin par le ministère de la Santé du pays. Un total de 4.960 nouveaux cas et 67 décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source.

En outre, 63.476 patients sont en traitement dans différents hôpitaux alors que 33.465 personnes se sont complètement remises de la maladie, soit 33,8 % du total des cas confirmés.

La province du Pendjab (est) est la région la plus touchée avec 37.090 cas, suivie par la province méridionale du Sindh avec 36.364 cas.

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a exhorté samedi la population à suivre les procédures opérationnelles standard formées par le gouvernement contre la Covid-19.



Russie 8.984 nouveaux cas de contamination en 24 heures

Le nombre de contaminations liées au nouveau coronavirus recensées en Russie ces dernières 24 heures a été de 8.984 cas, portant le total des infections à 467.673 dans le pays, a indiqué dimanche le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au coronavirus.

"Lors des dernières 24 heures, le nombre de contaminations recensées a été de 8.984 cas, portant le total des infections à 467.673 dans les 85 régions du pays, avec une croissance quotidienne des nouveaux cas de 2%, alors que le nombre de rétablissements a atteint 5343", a précisé le Centre dans un communiqué, ajoutant que le nombre de guérisons total enregistrées en Russie s’élève à 226.731.

Le nombre de décès recensés lors de la dernière journée a atteint 134, portant le total de décès dus au Covid-19 à 5.859, souligne la même source. Le nombre de contaminations le plus élevé en Russie est enregistré à Moscou, avec 195.017 cas, après l’enregistrement de 1.956 nouveaux cas et le rétablissement de 102.714 personnes, suivie par la région de Moscou avec 44.232 cas, après le recensement de 754 nouveaux cas et 11.462 patie nts rétablis.

La ville de Saint-Pétersbourg se trouve en troisième position avec 18.509 cas, après l’enregistrement de 340 nouvelles infections et le rétablissement de 7.759 patients, d'après la même source.

Plus de 320.000 personnes restent sous surveillance médicale en Russie en raison d'une suspicion d'infection, tandis que plus de 12,7 millions de tests de dépistage du coronavirus ont été effectués dans le pays, a rappelé le Centre.

Le représentant officiel du centre opérationnel, Dr Alexander Myasnikov, a appelé au respect des mesures strictes de distanciation sociale lors du déconfinement de la population et à renforcer les mesures de contrôle des équipements de protection.

Chine - vaccin Le vaccin contre le virus sera un bien public mondial

La Chine fera de son vaccin contre le nouveau coronavirus Covid-19 "un bien public mondial", quand il sera prêt pour utilisation après la recherche et des essais cliniques réussis, a déclaré dimanche le ministre des Sciences et des Technologies. M. Wang, cité par l'agence Chine Nouvelle, a ajouté que la coopération internationale devait être renforcée au cours du développement de vaccins, des essais cliniques et de leur application. Lors d'un sommet mondial virtuel sur les vaccins, tenu jeudi, par visioconférence, le secrétaire général des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a émis l'espoir qu'un vaccin anti-Covid-19 sera considéré comme un bien public mondial, ou un vaccin des peuples.