Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.961 morts en Afrique depuis son apparition en décembre, avec 180.370 cas infectés, dont 80.823 de guérisons. Le Maroc a enregistré jusqu'à présent 8.151 cas de contamination à la Covid-19, dont 7.315 personnes guéries et 208 décès, alors que 281.306 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 43.434, ce qui en fait le pays le plus touché dans le continent. Le pays compte 908 décès et 23.088 rémissions. L'Egypte arrive en deuxième position avec 31.115 cas, 1.166 morts et 8.158 guérisons, devant le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 11.844 cas, dont 333 morts et 3.696 rémissions et l'Algérie avec 9.935 cas, 690 décès et 6.453 guérisons. De son côté, la Tunisie a recensé 1.087 cas d'infection à la Covid-19, dont 49 morts et 977 personnes rétablies.

D'autres pays africains sont également affectés par la pandémie, comme la Côte d'Ivoire (3.431 cas et 36 morts), le Cameroun (7.599 cas et 212 morts), le Niger (966 cas), le Burkina Faso (888 cas), le Ghana (9.168 cas), la Guinée (4.060 cas), Djibouti (4.169 cas), le Sénégal (4.249 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (3.878 cas).

Par ailleurs, 2.600 cas ont été recensés au Kenya, 420 cas au Rwanda et 1.523 autres au Mali, alors que l'Ethiopie compte près de 1.934 cas, dont 20 décès et 281 cas guéris. La Somalie a enregistré 2.289 cas, dont 82 décès et 431 guérisons et le Gabon a recensé 3.101 cas dont 21 décès et 833 rémissions.