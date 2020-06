L’international algérien Riyad Mahrez a reconnu que sa période d’adaptation à Manchester City, Premier League, lors de sa première saison (été 2018), était "difficile", malgré la pleine confiance de l’entraineur espagnol, Pep Guardiola.

"Quand j’ai rejoint Manchester City, la saison dernière, je n’ai pas réussi à créer la différence aussi rapidement qu’espéraient les dirigeants du club mancunien, malgré la confiance que me faisait l’entraineur", a indiqué Mahrez dans un entretien accordé à SkySports.

Le capitaine de la sélection nationale algérienne a reconnu que dans un club comme City, le joueur doit être tout de suite performant.

"(...) Ici, il y a vingt top joueurs qui arrivent à répondre aux exigences demandées, ce qui a expliqué pourquoi j'étais sur le banc et pourquoi il était difficile pour moi de m'imposer. Les choses se sont améliorées en fin de saison où j'ai réussi à marquer des buts et aussi à être décisif, pour enfin aborder cette nouvelle saison d'une manière différente", souligné Riyad Mahrez, ajoutant que quand il commençait à jouer, il était performant et a pu retrouver to ute ma pleine confiance.

Le champion d’Afrique en titre (CAN-2019), s’est retrouvé avec le temps, après avoir découvert un effectif où le niveau d'exigence et de concurrence permanente qui lui ont permis à l'issue de cette saison de progresser et d'aborder son jeu d'une manière différente.

"Mes débuts avec Man City étaient difficiles notamment sur les aspects tactique et de l'évolution de son jeu.

A mon arrivé, j'ai su remarquer comme chaque joueur participait au jeu de repli, ce qui vous pousse à repenser le jeu différemment. (...) Vous devez affronter d’une manière différente, votre adversaire et vis à vis qui vous pousse à adapter votre style de jeu et vos mouvements. (...) Cela m'a pris un peu de temps mais désormais je me sens pleinement adapté à cela", s’est-il réjoui.

Riyad Mahrez, 29 ans, est encore en lice en Coupe d'Angleterre, avec son club, au stade des quarts de finale (NDLR : face à Newcastle), fin juin et en Ligue des Champions en août avec le match retour des 1/8es de finales face au Real Madrid (NDLR : victoire au match aller à Madrid 2-1 des Citizens).