Le club turc de Galatasaray aurait reçu une offre de 8 millions d'euros de la direction du club qatari d’Al Gharafa pour s’attacher les services de l’international algérien Sofiane Feghouli, ont rapporté mercredi des médias locaux.

Le club stambouliote avait affiché sa disposition à se séparer du milieu de terrain algérien et ses dirigeants veulent récupérer du transfert de Feghouli la somme de 10 millions d’euros. Selon le site turc spécialisé Sporx, les responsables qataris auraient mis le paquet dans ce dossier.

Un transfert qui serait unique, le plus gros jamais effectué par le club qatari.

En effet, l'opération la plus onéreuse effectuée par Al Gharafa est celle du buteur argentin Lisandro Lopez qui avait coûté 7,2 millions d’euros au club qatari.

La presse turque a évoqué aussi au cours des derniers jours l’intérêt de clubs saoudiens pour les services de Feghouli.