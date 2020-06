L’international algérien du Milan AC, Ismail Bennacer s’est dit « très impatient » de retrouver le chemin de la compétition dont le championnat de Serie A, annoncée pour le 20 juin prochain.

« Je ne vous cache pas, la compétition ne manque et j’ai hâte de revenir sur le terrain », s’est exprimé Bennacer sur son compte Instragram.

Le champion d’Afrique algérien (CAN-2019), avait entamé, depuis presque trois semaines, la phase préparatoire avec le Milan AC, en prévision de reprise du championnat en Italie.

Suspendues depuis le mois de mars en raison de la pandémie de COVID--19, la reprise des compétitions pour Bennacer et ses coéquipiers s'annonce palpitante avec pour grande échéance la demi-finale de Coupe d'Italie.

Ainsi, le ministre des Sport italien, a officialié jeudi la reprise de la compétition de Coupe d’Italie, avec les demi-finales retour, prévues le 12 et 13 juin prochain.

Toujours en course en Coupe d’Italie, le Milan AC ira défier, vendredi 12 juin, la Juventus à Turin. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1) à San Siro.

La seconde demi-finale retour opposera le lendema in, le Naples de Faouzi Ghoulam à l’Inter de Milan.

La finale sera quant à elle programmée pour le 17 juin prochain au Studio Olimpico de Rome.

Il est à rappeler qu'aux cours des dernières quarante-huit heures Ismael Bennacer a été annoncé sur les tablettes de Manchester City et du Paris Saint Germain en vue du mercato estival.

Guardiola a appelé Bennacer

L'international algérien Ismaïl Bennacer, sociétaire du Milan AC, fait l'objet d'un intérêt prononcé de l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, qui l'aurait même appelé afin d'en savoir plus, selon RMC Sport. Le champion d'Afrique 2019 dispose, dans son contrat le liant à l'AC Milan, d'une clause libératoire à 50M€. Les Citizens pourraient préparer une offre dans les plus brefs délais, et doubler ainsi le PSG qui courtise l’Algérien depuis plusieurs mois avant même sa signature au Milan AC. Mais pour l’instant, l’intérêt ne s’est pas concrétisé, croit savoir la même source. Le milieu de terrain algérien, 22 ans, qui explose au Milan AC cette saison, veut des garanties sur son temps de jeu et privilégiera le projet sportif, selon les informations de RMC Sport. Bennacer avait signé en juillet 2019 au Milan AC un contrat de quatre années, contre un montant de 16 millions d’euros, en provenance d’Empoli, relégué en Serie B.