Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a remis, jeudi, au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune des médailles de l'ordre de mérite au rang de "Achir" à titre posthume à trois membres du corps médical, en l'occurrence Pr. Si Ahmed El Mehdi, Dr. Boudissa Wafa et M. Talhi Djamel, victimes du Covid-19, ainsi qu'à feu Aicha Barki, présidente de l'Association "Iqra".

Présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la cérémonie de remise des médailles s'est déroulée au Palais du Peuple, en présence des Conseillers à la présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum et Aissa Belakhdar, de membres du Gouvernement, des familles des défunts et de représentants de la société civile.

L'hommage a été rendu aux trois membres du corps médical, victimes du Covid-19, à savoir Pr. Si Ahmed El Mehdi, chef de service de Chirurgie générale à l'hôpital de Frantz-Fanon de Blida, Dr. Boudissa Wafa, médecin à l'hôpital de Ras El Oued (Bordj Bou arréridj) et l'ambulancier Talhi Djamel, de l'hôpital Frantz Fanon (Blida), en reconnaissance de leur patience, courage et dévouement face à la propagation de la pandémie et en hommage à leur travail acharné pour atténuer les souffrances de milliers de leurs concitoyens".

A cette occasion, un hommage a également été rendu à la défunte Aicha Barki, pour son parcours riches d'actions bénévoles et de réalisations et ses efforts inégalés dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme en Algérie.