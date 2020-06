Une équipe de chercheurs américains nous met en garde contre les douleurs cervicales provoquées par les tablettes numériques. Des douleurs que l'on peut éviter en appliquant quelques conseils simples.

En 2014, en France, les tablettes ont fait recette : il s'en est vendu 6,2 millions dans l'Hexagone. Et aux États-Unis, le phénomène est encore plus flagrant : 42 % des moins de 18 ans en possédaient une l'an dernier.

Des chercheurs de la Washington State University (États-Unis) nous mettent cependant en garde contre les douleurs cervicales pouvant être provoquées par l'usage prolongé et régulier des tablettes numériques. En effet, lorsque l'on consulte notre tablette, ce sont les muscles de nos épaules, de notre cou et de notre nuque qui sont impliqués : on baisse la tête.

Résultat, au bout de quelques heures, on peut ressentir une tension musculaire importante (notamment au niveau des trapèzes) qui peut aller jusqu'aux troubles musculo-squelettiques. L'étude, qui portait sur 33 étudiants, révèle aussi que ce sont les femmes qui sont le plus concernées par ces douleurs.

Pour éviter cela, au bureau, pratiquez régulièrement des exercices pour étirer les muscles du cou et de la nuque. Et, autant que possible, essayez d'avoir votre écran à la hauteur de vos yeux : évitez de consulter votre tablette sur vos genoux. De plus, changez de position toutes les 15 minutes.