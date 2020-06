Le Centre universitaire "Ahmed Zabana" de Relizane a relancé les premières soutenances de mémoires de fin d’études de l’année universitaire 2019-2020 en prenant toutes les mesures nécessaires de protection contre Covid-19, a-t-on appris auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le vice-recteur chargé de la pédagogie, Mohamed Mokadem, a indiqué à l’APS, que l’administration du centre universitaire de Relizane a pris plusieurs mesures de protection contre le coronavirus en vue d’offrir un espace protégé sur le plan sanitaire et sécurisé aux étudiants durant la séance de soutenance.

Ainsi, il a été procédé à la désinfection de l’enceinte de l’université et des salles de soutenance, ainsi que la mise à disposition des masques de protection et le gel hydro-alcoolique aux étudiants et enseignants encadreurs, aux examinateurs et rapporteurs, lesquels ont été soumis au test de prise de la température, a indiqué le même responsable, soulignant que les étudiants ont été interdits de faire entrer quoi que ce soit avec eux, allusion faites aux gât eaux et boissons.

L’administration du centre universitaire de Relizane a programmé 157 soutenances dans toutes les spécialités de Master durant le mois de juin en cours, à travers ses six Instituts, a fait savoir M. Mokadem.

L’Institut des sciences exactes et sciences naturelles et vie a vu la soutenance de mémoire de trois étudiants de la filière biologie, a déclaré à l’APS le doyen Baghdadi Djillali qui a souligné que malgré les conditions sanitaires qui a imposé la suspension des cours au Centre universitaire, il reste que les enseignants ont veillé à l’encadrement des étudiants, par les moyens de technologie, pour leur permettre de parachever leurs mémoires.

A souligner que le centre universitaire Ahmed zabana de Relizane dénombre actuellement plus de 16.000 étudiants universitaires dont 11.824 en cycle de licence et 4.227 en Master, alors que le nombre d’étudiants doctorants est de 164, a-t-on relevé de même source.