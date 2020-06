Une cartographie des zones à risque d'incendies et feux de forêts à Tizi-Ouzou permettant une meilleure intervention a été élaborée par les services de la conservation des forêts, a indiqué mardi le premier responsable de cette institution, Youcef Ould Mohamed.

Intervenant lors d'une réunion à la wilaya consacrée au plan de lutte contre les feux de forêts mis en service lundi, M. Ould Mohamed a indiqué que cette carte permettant une meilleure intervention, "recense l'ensemble des zones à risque au niveau de la wilaya en se basant sur des données enregistrée depuis plusieurs années". Il a fait état, à ce propos, de trois communes à risque exceptionnellement élevé, six à risque très élevé et 12 autres à risque élevé, soulignant que cette carte a été élaborée en collaboration avec l'ensemble des intervenants concernés dont le parc national du Djurdjura et la protection civile. Pour cette année, une opération d’assainissement des moyens intervenant dans les opérations de lutte contre les feux de forêts a été réalisée dernièrement et a permis "d'identifier et de mobiliser les moyens nécessaires pour une intervention efficace".

A ce titre, a-t-il souligné, "un dispositif de première intervention fort de sept postes de surveillance et d'alerte, de 10 camions légers et d'un camion ravitailleur de 10 000 litres a été mis en place par la conservation des forêts et auquel s'ajoute les moyens mobilisés par les autres services."

Présent à cette réunion, le wali Mahmoud Djamaa a insisté sur la "nécessaire coordination entre les différents intervenants", ainsi que "l'utilisation rationnelle des moyens de lutte" pour combattre efficacement les feux de forêts.