Un dispositif sécuritaire de proximité visant la lutte contre les feux de récolte a été mis en place lundi par la Protection civile à Ain Defla, a-t-on appris mardi d'un officier de la Direction locale de ce corps constitué.

Composé de 14 camions citernes et de 50 agents tous grades confondus, ce dispositif vise une meilleure célérité d'intervention des pompiers dans le cadre de la lutte contre les feux de récolte habituellement assez fréquents lors de la campagne moissons-battage, a précisé le lieutenant Makhlouf Cherief. L'accent a été particulièrement mis sur les régions réputées pour leurs grandes productions agricoles, a-t-il signalé, faisant état de 14 points ciblés dans la stratégie de lutte contre les feux de récolte à l'échelle de la wilaya. L'officier de la protection civile à, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité, pour les agriculteurs, d'adhérer pleinement à ce dispositif afin que celui-ci ait la réussite escomptée, les exhortant à accomplir un certain nombre d'actions, à l'instar de la mise en place d'une barrière an ti-incendies. "Les statistiques attestent de manière formelle que depuis la mise en place de ce dispositif il y a quelques années de cela, le nombre des feux de récolte a considérablement baissé du fait de la célérité des interventions, mais pour une plus grande efficience de ce procédé, il est plus que nécessaire que les agriculteurs s'acquittent d'un certain nombre d'actions précédant le lancement de la campagne moissons-battages", a-t-il recommandé.