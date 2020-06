Entamée au niveau de la cité Errayhane de Khemis Miliana, l'opération a été confiée à deux entreprises versées dans le bâtiment, a précisé la même source, qui relève que le délai de réalisation a été fixé à 18 mois.

Intervenant juste avant le coup d'envoi de l'opération de réalisation des logements en question, le wali de Ain Defla, Embarek El Bar, a instruit les responsables des entreprises réalisatrices à respecter les délais de livraison et les normes qualitatives de réalisation comme stipulé dans le cahier des charges, a-t-on précisé.

S'inscrivant dans le cadre des efforts fournis par l'Etat en direction des pans les plus vulnérables de la population, cette opération vise à améliorer le bien-être du citoyen et son cadre de vie, a-t-on conclu de même source.