La monde vient de connaitre le mois de mai le plus chaud jamais enregistré et de nouvelles données importantes montrent que les causes et les indicateurs du changement climatique ont atteint de nouveaux sommets, alertent les Nations Unies.

"Mai 2020 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, selon un ensemble de données reconnues au niveau international.

Les niveaux de dioxyde de carbone dans une station d'observation de référence ont également établi un nouveau record", a signalé l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un communiqué publié vendredi.

L’OMM avertit que cela aura un impact majeur sur la biodiversité et les écosystèmes - le thème de la Journée mondiale de l'environnement - ainsi que sur le développement socio-économique et le bien-être humain.

Selon le service Copernicus sur le changement climatique (C3S), mis en œuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme au nom de la Commission européenne, "Mai 2020 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré".

Il a fait 0,63 C de plus que la moyenne des mois de mai d e 1981 à 2010.

Les températures les plus élevées ont été enregistrées dans certaines parties de la Sibérie, où elles ont dépassé de 10 C la moyenne.

Elles ont également été nettement supérieures à la moyenne dans l'ouest de l'Alaska, le long des Andes qui bordent le Chili et l'Argentine, et dans les régions de l'Antarctique occidental et oriental.

Il a également fait beaucoup plus chaud que la moyenne dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans l'extrême nord et le sud de l'Amérique du Sud, dans le nord-ouest, le centre et le sud-ouest de l'Afrique et dans le sud-est de l'Asie. Selon les données du C3S, les régions où la température est inférieure à la moyenne comprennent la plupart du centre et de l'est du Canada, l'est des Etats-Unis, le sud du Brésil, certaines parties de l'Asie du Sud et l'Australie.

Toutes les conclusions du rapport sont basées sur des analyses informatiques utilisant des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d'avions et de stations météorologiques du monde entier.

Les données Copernicus sont utilisées par l'OMM, ainsi que les données de la NOAA, de la NASA, du Met Office du Royaume-Uni et de l'Agence météorologique japonaise pour établir des statistiques sur la température mondiale.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, des températures supérieures à la moyenne sont attendues dans de nombreuses régions du monde au cours des premiers mois de 2020.

Les concentrations de CO2 ont atteint un pic en mai

Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) mesurées à la station d'observation de Mauna Loa à Hawaii (Etats-Unis) ont atteint en mai un pic saisonnier de 417,1 parties par million pour 2020, le plus haut relevé mensuel jamais enregistré, selon les scientifiques de la NOAA et de la Scripps Institution of Oceanography de l'Université de Californie à San Diego.

Les concentrations de CO2 sont soumises à des fluctuations saisonnières et régionales.

Le maximum saisonnier se produit généralement au début du printemps de l'hémisphère nord, avant que la croissance de la végétation n'absorbe le CO2 de l'atmsophère.

Les niveaux de CO2 sont plus faibles pendant le reste de l'année.

La moyenne mondiale annuelle ne sera donc pas aussi élevée que le chiffre mensuel du Mauna Loa.

Les valeurs mensuelles de CO2 à Mauna Loa ont dépassé pour la première fois le seuil de 400 ppm en 2014, et se situent maintenant à des niveaux que l'atmosphère n'avait pas connus depuis plusieurs millions d'années.

Mauna Loa est la station d'observation la plus ancienne et est considérée comme une référence dans le programme de la Veille de l'atmosphère globale de l'OMM, qui consiste en des stations d'observation dans plus de 50 pays et qui surveille les tendances mondiales.

"Les progrès en matière de réduction des émissions ne sont pas visibles dans le registre du CO2", a déclaré Pieter Tans, le scientifique principal du Laboratoire de surveillance mondiale de la NOAA.

"Nous continuons à engager notre planète - pour des siècles ou plus - dans un réchauffement global, une augmentation du niveau de la mer et des événements météorologiques extrêmes chaque année", a-t-il averti.

Aussi, si les humains devaient soudainement cesser d'émettre du CO2, il faudrait des milliers d'années pour que nos émissions de CO2 jusqu'à présent soient absorbées dans les profondeurs de l'océan et que le CO2 atmosphérique revienne aux niveaux préindustriels.