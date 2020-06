Le nouveau sélectionneur du XV de l'Australie, le Néo-Zélandais Dave Rennie, a accepté une baisse de salaire provisoire de l'ordre de 30% en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus, rapporte le journal The Australian samedi.

D'après le quotidien australien, Dave Rennie, 56 ans, a contacté cette semaine le directeur par intérim de la fédération australienne de rugby, Rob Clarke, pour lui expliquer qu'il consentait à une réduction de salaire au moins jusqu'à fin septembre, comme l'on fait précédemment d'autres membres de la fédération.

Nommé en novembre dernier, à l'issue de la Coupe du monde 2019 pour succéder à Michael Cheika à la tête des Wallabies, Rennie devait officiellement prendre ses fonctions en juillet pour finir la saison avec les Glasgow Warriors.

Mais comme le Pro 14 a été suspendu du fait de la pandémie, le club écossais a annoncé fin mai avoir libéré Rennie un mois plus tôt que prévu.

Le contrat de Rennie à la tête des Wallabies ne devait pas être concerné par les restrictions budgétaires imposées au sein de la fédération.

"Tous ceux qui connaissent Dave Rennie comme moi (savent) qu'il est impossible qu'il vienne en Australie et entraîne sans accepter ce que tout le monde a accepté", a affirmé le directeur du rugby à la Fédération australienne Scott Johnson dans les colonnes de The Australian.

"Dave Rennie m'avait parlé de cela il y a quelques mois", a précisé Johnson.

Selon le journal australien, le salaire de Rennie à la tête des Wallabies est estimé à 1 million de dollars australiens (617.000 euros) par an. Déjà en difficulté financière avant la pandémie de coronavirus, Rugby Australia a enregistré un déficit de 10 millions de dollars australiens (5,5 millions d'euros) en 2019.

Avec l'arrêt des compétitions causée par la crise sanitaire, une douzaine de dirigeants ont accepté fin mars de réduire leurs salaires de 30 % jusqu'au 30 septembre.

Les salaires des joueurs ont été réduits d'environ 60 %, tandis que la RA a licencié un tiers de son personnel cette semaine.