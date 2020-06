A Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, plusieurs dizaines de manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans contre la colonisation israélienne et le projet d'annexion. L'armée israélienne a tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, selon des médias.

Des rassemblements sont aussi prévus dans l'après-midi à Naplouse (nord), El Khalil (sud) et Ramallah (centre). L'entité israélienne doit présenter à partir du 1er juillet sa "stratégie" pour mettre en oeuvre le plan de l'administration américaine pour le Proche-Orient, qui prévoit l'annexion par Israël des colonies israéliennes et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée.

Les Palestiniens ont rejeté en bloc ce plan qui prévoit aussi la création d'un Etat palestinien mais sur un territoire réduit et sans El Qods-Est pour capitale, contrairement à ce qu'ils souhaitent. Les manifestations coïncident avec l'anniversaire de la "Naksa", la défaite de pays arabes lors de la guerre des Six Jours en 1967. Celle-ci avait provoqué le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens et abouti à l'occupation par Israël de la bande de Ghaza --dont il s'est retiré en 2005--, de la Cisjordanie et de El Qods-Est. "53 ans d'occupation israélienne aujourd'hui, y mettre fin est une responsabilité internationale", a écrit sur Twitter Saëb Erakat, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)".