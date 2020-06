Le président tunisien, Kaïs Saïed, a affirmé, que la Tunisie "ne sera en aucun cas le front de quelconque partie en relation avec la crise en Libye". M. Saïed a ainsi réagi lors d'une conversation téléphonique, vendredi, avec son homologue français, Emmanuel Macron, a-t-on appris auprès de la présidence de la République tunisienne.

D'après la même source, les deux chefs d'Etats ont évoqué la situation en Libye. Le président Saïed a souligné la position de son pays qui défend une résolution purement libyenne sans aucune interférence extérieure. M. Saïed a également affirmé que la Tunisie "qui adhère à sa souveraineté, tout comme elle adhère à la souveraineté de la Libye, ne sera un front pour aucune partie ou encore un acteur contribuant à quiconque conflit ou division en Libye".

Lors de cet appel téléphonique, "les relations distinguées entre les deux pays, et les moyens de coopération entre eux dans cette circonstance particulière, ont été discutés et de nouveaux horizons ont été ouverts par les deux présidents", peut-on lire dans un communiqué. Le président tunisie n Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé que le monde entier "est entré dans une nouvelle étape de l'histoire qui a besoin d'idées, de concepts et de nouveaux mécanismes".