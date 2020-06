Le président de la Commission médicale de la fédération algérienne de football (FAF) Djamel-Eddine Damerdji, a relevé la "complexité" d'une retour à la compétition footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), tout en insistant sur la nécessité de prendre des mesures "encore plus rigoureuses", a indiqué mercredi l'instance fédérale.

"Le président de la Commission médicale fédérale a rappelé toutes les mesures prises jusqu’ici par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer cette situation de pandémie, en s’appuyant sur tous les documents et protocoles (Ministère de la santé, OMS, Fifa, CAF), mais également la complexité d’un retour aux activités qui devra être régi par des mesures encore plus rigoureuses et une coordination intersectorielle sans faille", a indiqué la FAF dans son relevé des conclusions de la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue dimanche par vidéoconférence. La saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie de COVID-19 reprendra ses droits après "la levée du confinement et autorisation de rassemblements", comme décidé lors de la récente réunion du BF. "Une réunion a été tenue avec les médecins des clubs de Ligue 1 en présence du Dr Damerdji Djamel-Eddine, du Dr Bichari Mohamed, médecin de la Ligue de football professionnel (LFP) pour discuter de la situation au niveau des clubs et de la préparation des modalités et protocole en prévision d’une éventuelle reprise des activités footballistiques", précise la FAF. Dans ce même cadre, le président de la FAF Kheireddine Zetchi, "a fait part de sa rencontre avec le Ministre de la jeunesse et des sports Sid Ali Khaldi, lors de l’audience qu’il lui a accordé le samedi 30 mai 2020 au siège de son département ministériel, et où il lui a renouvelé le maintien de la feuille de route de la famille du football".Cette feuille de route consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Il s'ensuivra une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement. Pour les championnats amateurs (LNFA et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à une semaine près).