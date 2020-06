La Chine s'oppose à l'oppression politique et aux sanctions économiques imposées par les Etats-Unis à Cuba "sous prétexte d'antiterrorisme", a déclaré mardi Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

M. Zhao a fait cette déclaration lors d'un point de presse en réponse à la question concernant l'ajout de Cuba sur une liste publiée par le Département d'Etat américain le 13 mai de pays qui ne coopèrent pas pleinement aux efforts antiterroristes américains, ce qui a été rejeté par le ministère des Affaires étrangères de Cuba.

"Le terrorisme est un ennemi commun de l'humanité. La Chine soutient que la communauté internationale doit travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme", selon M. Zhao.

"Cela dit, nous nous opposons à ce que la partie américaine utilise la lutte contre le terrorisme comme prétexte pour imposer une oppression politique et des sanctions économiques à Cuba", a indiqué M. Zhao, ajoutant que les Etats-Unis et Cuba, en tant que voisins proches, devraient se traiter mutuellement avec amitié et continuer de développer les relations normales d 'Etat à l'Etat sur la base de l'égalité et du respect mutuel.

"Cela est dans l'intérêt des deux pays, et aidera à promouvoir la paix et la stabilité de l'Amérique latine", selon M. Zhao, cité par l'agence de presse Chine nouvelle.