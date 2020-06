Dans un communiqué repris par l'agence de presse palestinienne (Wafa), la diplomatie palestinienne a invité la communauté internationale à "condamner la politique de démolitions des maisons", ainsi que la cour pénale internationale pour "ouvrir une enquête officielle sur ce crime et tous les autres crimes de l’occupation perpétrées contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints". Le ministère des AE a par la même occasion condamné, l’escalade israélienne des démolitions des installations et des maisons palestiniennes à El Qods occupée, dont les plus récents la démolition de deux maisons en cours de construction et une autre habitée, ainsi que des notifications de démolir six installations palestiniennes, sous-prétexte d'"absence de permis de construction". Le ministère des affaires étrangères a indiqué que "les démolitions des maisons et des installations palestiniennes constituent la poursuite de la guerre ouverte de l’occupation israélienne contre El Qods-est et ses alentours, en faveur des plans d’annexion". Le communiqué souligne en outre que l’occupation vise à "judaïser la ville sainte et changer son identité, à travers sa politique illégale de démolitions des maisons et des propriétés palestiniennes". La diplomatie palestinienne ont affirmé que cette politique est assimilable à "un crime, conformément aux conventions de Genève et de la loi internationale et une violation flagrante des résolutions des Nations Unies, qui confirment que la ville d'El Qods fait partie intégrante des territoires palestiniens occupés de 1967, ainsi qu’elle est la capitale de la Palestine".