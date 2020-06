La Guinée équatoriale exige le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'elle accuse de "gonfler" le bilan du coronavirus dans ce petit pays d'Afrique centrale, selon le gouvernement et un responsable de l'ONU.

"Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale a l'honneur de demander au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du Dr Triphonie Nkurunziza (..) et de veiller immédiatement à son départ de Malabo", selon un procès-verbal du ministère daté du 26 mai.

Vendredi, devant le Sénat, le Premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Asué a accusé la représentante d'avoir "falsifié les données de personnes contaminées" par le Covid-19.

"Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo" a-t-il ajouté au cours d'une session retransmise par la télévision d'Etat.

"Le gouvernement a demandé qu'elle parte, nous avons reçu un procès-verbal dans ce sens, elle est accusée d'avoir falsifié les données de Covid-19", a confirmé mardi un responsable du bureau des Nations unies à Malabo.

Selon cette source, Mme Nkurunziza n'a pas encore quitté Malabo parce qu'il n'y a pour l'heure aucun vol le lui permettant. Dans ce petit pays pétrolier, le gouvernement affirme qu'il y a 1.306 cas connus de coronavirus et 12 morts début juin, pour 1,3 million d'habitants.

Les chiffres avancés par l'OMS, une agence de l'ONU, ont, parfois, dépassé ceux de Malabo depuis le début de l'épidémie, même s'ils sont redevenus identiques à ce jour.