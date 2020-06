Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) a émis le souhait d'accélérer et de faciliter le processus de dédouanement des marchandises classées essentielles en transit à travers la région.

En ce temps de Covid-19 où l'ensemble des transporteurs sont retardés par les mesures restrictives de prévention, le bloc commercial des 21 Etats membres préconise un dédouanement préalable pour faciliter le commerce et réduire le risque d'infections aux postes frontières.

"Les Etats membres sont instamment priés de mettre en place des canaux de traitement prioritaires pour les biens et services classés comme essentiels.

Les canaux devraient également accélérer le dédouanement et la circulation des marchandises en transit à travers les pays", souligne le COMESA dans un communiqué, relayé par les médias kényans.

Dans ses directives commerciales régionales, le bloc commercial souhaite que les Etats membres veillent à faciliter la tâche des chauffeurs et de leurs équipages en transit transfrontalier, ainsi que de ceux qui livrent des marchandises essentielles à l'intérieur de s pays du Marché.

Les autorités douanières doivent garantir la disponibilité continue de leurs systèmes de traitement des déclarations en douane pour éviter les défaillances du système qui entraînent de longues files d'attente aux ports d'entrée, indique le communiqué.

Les Etats membres du marché au PIB combiné de 768 milliards de dollars ont été invités à appliquer le traitement préalable du dédouanement des marchandises afin de réduire la congestion et le temps de séjour à la frontière.

"Les inspections physiques ne devraient être effectuées que lorsque cela s'avère nécessaire", estime le COMESA.