Le 54e et avant-dernier satellite du système de navigation par satellite Beidou (BDS) a commencé à fonctionner en réseau après avoir achevé des tests en orbite et des évaluations d'accès au réseau, selon un communiqué publié par le Bureau de gestion du système de navigation par satellite de Chine.

Le satellite, lancé depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang le 9 mars, est un satellite en orbite terrestre géostationnaire du système BDS-3.

Il a été développé par l'Académie des technologies spatiales de Chine.

Le satellite offrira aux utilisateurs des services de positionnement, de navigation et de datation et aidera à améliorer la solidité du système, selon le bureau.

Le Centre de contrôle de satellites de Xi'an, basé dans la province chinoise du Shaanxi, fournit un soutien de maintenance au satellite en orbite, selon des sources du centre.

Le BDS est un système de navigation par satellite développé et exploité indépendamment par la Chine.

Il sera complètement achevé en juin avec le lancement de son dernier satellite, le 55e de la famille Beidou.

Le satellite et la fusée porteuse ont été envoyés a u site de lancement et les préparatifs pour le prochain lancement sont en cours, a-t-on indiqué de même source.