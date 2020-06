Il équilibre la flore intestinale Notre flore intestinale est fragile : une alimentation déstructurée, le stress et la prise d'antibiotiques peuvent perturber ce bel équilibre, laissant le champ libre aux micro-organismes indésirables.

C'est à ce moment-là que les probiotiques se révèlent utiles. "Comme toutes les bactéries venues de l'extérieur, les ferments lactiques ne font que passer dans le tube digestif, sans le coloniser.

Cependant, durant ce transit, ils peuvent exercer un rôle protecteur. Pour que les bactéries aient une incidence, leur nombre dans le tube digestif doit être supérieur à dix millions. Or, les souches du yaourt et des laits fermentés résistent assez bien à l'acidité de l'estomac : sur dix milliards, il peut en rester au moins un milliard, ce qui est grandement suffisant", explique le Dr Moreau.

Il prévient la gastro

A la naissance, le tube digestif est stérile. En quarante-huit heures, il est colonisé par des milliards de bactéries. Cette flore n'est pas aussi diversifiée que celle de l'adulte (quelques dizaines d'espèces contre plusieurs centaines). Elle est donc plus sensible à l'alimentation et aux agressions extérieures. Plusieurs études réalisées avec des laits fermentés contenant différents probiotiques (lactobacilles, bifides...) ont démontré que ces derniers pouvaient enrayer et même prévenir les gastro-entérites dues à des rotavirus.

A noter : Selon une étude finlandaise, l'ingestion de ferments lactiques réduirait aussi la fréquence de l'allergie alimentaire. Celle-ci touche essentiellement les enfants de 0 à 2 ans, y compris des bébés nourris au lait maternel pourtant censé les protéger. Son augmentation dans les pays développés pourrait être liée à un déséquilibre de la flore intestinale dû à l'abus d'antibiotiques.

Il favorise un bon état général

Des études menées sur des hommes en parfaite santé n'ont pas montré de stimulation excessive du système immunitaire par les probiotiques. En bonne santé, notre organisme est prêt à se défendre de façon optimale, mais il n'est pas "dopé" pour autant, ce qui est rassurant !

D'autres recherches pourraient élargir l'éventail des bienfaits des ferments lactiques. Une étude suggère que, chez l'homme, la consommation de "lactobacillus casei" permet de limiter le risque de récidive du cancer de la vessie.

Chez la souris, les bifides jouent un rôle notable dans la prévention du cancer du côlon et sur l'évolution des tumeurs installées. En sera-t-il de même pour l'homme ?

"Les preuves scientifiques sont encore limitées, estime Dr Moreau. Mais la consommation régulière de yaourts et laits fermentés peut nous aider à garder un bon équilibre microbien. L'image "santé" des flacons est certes commerciale, et leur prix élevé, mais je suis convaincue qu'une cure de temps en temps peut limiter la survenue de certaines infections. L'idéal est de varier les marques pour profiter de leurs différents atouts."

Ou trouver ces précieux ferments ?

Dans les yaourts : en France, la dénomination est soumise à une réglementation stricte. Elle est réservée aux laits fermentés par deux souches de bactéries, "lactobacillus bulgaricus" et "streptococcus thermophilus". Ainsi, les yaourts sont des laits fermentés ; l'inverse n'est pas toujours vrai.

Dans les laits fermentés : ce terme désigne les produits fermentés par d'autres souches bactériennes. Un flacon de Yakult contient 6,5 milliards de "lactobacillus casei shirota" une bactérie très résistante aux sucs gastriques. Actimel contient les deux ferments du yaourt et du "lactobacillus casei defensis". Enfin, Bio, BA et d'autres sont riches en bifidus actif.

Dans les compléments alimentaires : un sachet de Lactibiane, par exemple, renferme les deux souches du yaourt plus deux lactobactéries vivantes "lactobacillus acidophilus" et "bifidobacterium bifidum".