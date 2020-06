C'est simple, quand on a une gastro, on n'a envie de rien. Pourtant, même malade, il faut manger un peu. On choisit quoi, en cas de diarrhées ou de vomissements ? Voici la liste des aliments à privilégier en cas de gastro-entérite.

Se réhydrater, c'est certainement ce qu'il y a de plus important en cas de diarrhées. Il est même possible d'ajouter un peu de sel dans sa boisson (une pincée de sel dans 1 litre d'eau) pour compenser les pertes en minéraux.

