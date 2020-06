Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi à Alger, qu’il "fera face aux lobbies ciblant l’Armée nationale populaire (ANP) par des campagnes désespérées".

"La position nationale constante de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), dérange les ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, toujours prisonniers d’un passé à jamais révolu.

Des lobbies connus depuis le berceau, connus par leurs ramifications et leurs instruments et auxquels nous ferons face", a affirmé M. Tebboune dans une allocution au siège du ministère de la Défense nationale devant les cadres et personnels de l’ANP, suivie en visioconférence par les commandants des forces, des six Régions

militaires et des Grandes unités et Ecoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national.