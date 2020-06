L'ARAV "attire l'attention des médias audiovisuels et des familles sur les risques auxquels seraient exposés les enfants et les jeunes téléspectateurs en suivant divers programmes diffusés en période de confinement, suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, ainsi que les efforts de sensibilisation aux dangers de la maladie, diffusés en boucle via les programmes et les journaux télévisés traitant de la crise sanitaire, ce qui pourrait susciter peur et inquiétude chez les jeunes téléspectateurs en général et les enfants en particulier", précise un communiqué de cette instance. Dans ce contexte, l'ARAV souligne "la nécessité de protéger cette catégorie sensible de toute forme d'atteinte qu'ils pourraient subir du fait de contenus médiatiques nuisibles, conformément au x exigences des lois nationales et des conventions internationales renforçant les mécanismes de cette protection, d'autant que cette situation coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant".

Afin de préserver l'intégrité physique, mentale et psychologique de cette catégorie lors de sa consommation des contenus médiatiques, l'ARAV préconise "la surveillance de la durée de consommation médiatique des différents contenus des programmes audiovisuels et des programmes destinés aux enfants et leur accorder un intérêt particulier en tenant compte de leurs spécificités".

Il est également recommandé de "développer des programmes pratiques et éducatifs, en cette conjoncture, à même d'encourager et d'encadrer le sens de créativité de ces enfants et les aider à s'adapter à l'enseignement à distance", tout en consacrant des programmes de loisirs et de divertissement pour les distraire et atténuer le stress dû aux flux d'informations sur la situation sanitaire". L'ARAV a également insisté sur l'importance d'impliquer les familles dans l'orientation, par le dialogue, de leurs enfants dans les choix qui conviennent à leurs âges et leurs états psychologiques et sociaux, quand ils abusent dans l'utilisation des différents réseaux sociaux aux côtés des médias audiovisuels e t numériques en cette conjoncture, de manière à leur faire sentir leur droit d'exprimer leurs opinions".

Elle a mis aussi l’accent sur "la nécessité pour les enfants de pratiquer des activités du monde réel loin du virtuel des différents supports médiatiques et des réseaux sociaux dans le but de les protéger contre tout risque d’accoutumance aux médias virtuels et de les aider à renouer progressivement avec la vie normale et à sortir de l’isolement social tout en renforçant les liens familiaux". L’ARAV a appelé en outre à "respecter les droits des enfants aux besoins spécifiques en leur accordant un intérêt particulier à même de favoriser leur insertion sociale et leur participation à la vie scientifique, culturelle, artistique et récréative".

Elle a, par ailleurs, préconisé la mise en place d'un programme national, qui serait un "guide médiatique visant à renforcer la prise de conscience sociale et familiale afin d'être au diapason de l'évolution médiatique et technologique pour préserver l'enfant de conséquences de cette évolution". L'ARAV a fait savoir qu’elle y participera, en collaboration avec les acteurs, les spécialistes et les professionnels concernés, en vue de promouvoir le professionnalisme des journalistes et renforcer les connaissances des familles et de tous ceux qui s’intéress ent aux enfants", soulignant que ce guide "facilitera le traitement par les médias des sujets liés à cette catégorie".