L'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a exprimé mardi sa "profonde gratitude" à l'Algérie qui est restée "aux côtés de l'Italie" durant la pandémie du Coronavirus, soulignant que les deux pays sont "unis par un passé très riche" et liés par des relations bilatérales "amicales et loyales".

Dans un message publié à l'occasion de la fête nationale de son pays, célébrée le 2 juin de chaque année, M. Ferrera a exprimé la "profonde gratitude" de l'Italie au "généreux peuple algérien, qui est resté aux côté de l'Italie durant la période délicate de la pandémie du Coronavirus", rappelant à ce titre que l'Italie "figure parmi les premiers pays au monde ayant subi les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19".

M. Ferrera a également exprimé sa "profonde gratitude aux dizaines de citoyens algériens qui se sont rendus à l'Ambassade durant la crise sanitaire pour offrir dans la discrétion et sans le clamer des produits de première nécessité à envoyer en Italie", citant aussi les aides du Croissant rouge algérien (CRA) et d'autres organismes. "Nous ne pourrons jamais oublier cet élan d'amitié et de dignité", a-t-il indiqué, citant à ce titre et en dialecte napolitain le proverbe qui dit que "c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis".

"C'est un lien de vraie proximité et non pas seulement de simple voisinage. Nous partageons une histoire commune de siècles d'échanges, d’intersections, souvent de souffrances, mais aussi de grands moments de renaissance", a-t-il encore souligné, qualifiant les deux pays qui sont "unis par un passé très riche" de "portes d'entrée vers l'Europe et l'Afrique" .

Le diplomate a relevé que l'Algérie et l'Italie "sont liées par des relations bilatérales amicales, loyales, paritaires", rappelant à ce titre les récentes visites à Alger du président du Conseil des ministres, Giuseppe Conte, du ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio et du sous-secrétaire Manlio Di Stefano et Celle à Rome du ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Dans ce sillage, il a annoncé la tenue prochaine du Sommet bilatéral et du Dialogue stratégique sur les questions politiques et de sécurité, ajoutant que l'ambassade d'Italie en Algérie est disposée à organiser dès que possible, un Forum économique de haut niveau et à relancer le Club d'Affaires algéro-italien.

S'exprimant sur la situation en Libye, le diplomate italien a souligné que l'Algérie et son pays "continueront à soutenir des solutions politiques inclusives, partagées, durables", affirmant que "la paix n'est pas une option parmi tant d'autres, mais une obligation et un devoir pour tous".