Quatre-vingt (80) malades atteints du coronavirus sont guéris dans la wilaya de Tébessa et ont quitté le service de référence au niveau de l'établissement public hospitalier (EPH) "Bouguerra Boulares" de Bekaria depuis l’apparition de cette pandémie, a indiqué mardi le directeur local de la santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd.

Il a précisé que la guérison de 57 de ces cas a été confirmée par des analyses effectuées à l'annexe de l'Institut Pasteur de Constantine et 23 autres cas ont été confirmés par scanner et soumis au protocole de traitement à l'hydroxy-chloroquine. Le même responsable a révélé que les personnes rétablies qui ont quitté le service de référence sont soumises à un confinement à domicile obligatoire pendant 14 jours, dans le but de garantir leur rétablissement complet et d'éviter toute éventuelle contamination notamment aux membres de leurs familles.

La DSP a réitéré son appel aux citoyens pour davantage de précaution afin d' éviter la propagation de la pandémie, notamment le port des masques de protection et le respect strict de la distanciation sociale.