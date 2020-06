Le Général-major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a hautement valorisé le contenu de la mouture du projet de révision constitutionnelle, soumis au débat par la présidence de la République.

"L’élaboration de la mouture de la Constitution, par des spécialistes en droit constitutionnel, en un temps record a été l’un des principaux chantiers lancés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, depuis son élection, en raison de l’importance de la nouvelle Constitution dans la réorganisation et l’adaptation de la vie politique aux exigences et développements de la nouvelle étape", a déclaré le Général-major Chanegriha dans une allocution à l’occasion de la visite du Président de la République au siège du ministère de la Défense nationale.

Le Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim a, dans ce sens, hautement valorisé le contenu de cette mouture "tant en ce qui concerne la possibilité d’intervention de l’ANP en dehors des frontières nationales, que de l’équilibre des pouvoirs, des libertés individue lles et des droits de l’Homme".

La présentation de la mouture au débat "est une preuve tangible de la bonne foi des hautes autorités du pays à consacrer le consensus national escompté dans l’élaboration de la loi fondamentale du pays, la Constitution", a-t-il souligné.

"A travers l’ouverture de plusieurs importants chantiers nationaux et l’initiation d’actions pour la réalisation du changement escompté, vous avez réellement réussi à concrétiser de nombreuses promesses électorales que vous aviez faites au peuple algérien", a-t-il déclaré à l’adresse du Président de la République.

Il a ajouté, dans ce sens, que "les contours de l’Algérie Nouvelle se font de plus en plus visibles grâce à la dynamique positive que connait le pays dans tous les domaines et sur tous les plans".

"Une dynamique qui a rendu espoir à notre peuple et confiance du citoyen en les institutions de son Etat", a-t-il ajouté.

"Ces pas importants ont été franchis avec assurance en dépit du temps relativement court, depuis l’accession du président de la République à la magistrature suprême du pays, et en dépit de la coïncidence de cette période avec la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, avec ses multiples difficultés et défis, que l’Algérie a pu, grâce à Allah, relever", a souligné le Chef d’Etat-major de l’ ANP par intérim rappelant qu’elle "avait été à l’avant-garde dans la prise des mesures préventives dans tous les domaines",

Et d’ajouter que : "c’est aussi grâce à la pertinence et efficacité, que nul ne peut contester ou nier, de l’approche globale adoptée aux plans sanitaire, social et économique pour contenir la pandémie et juguler sa propagation".

Abordant le volet économique, le Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim a relevé "l’intérêt adéquat" réservé à ce dossier, notamment suite à la chute des prix des hydrocarbures, mettant en avant les efforts visant à le rétablissement des grands équilibres budgétaires, la maîtrise des importations, la rationalisation des dépenses publiques, la diversification des importations et l’encouragement des investissements étrangers dans les secteurs productifs afin d’atteindre l’autosuffisance, réduire la facture des importations et la dépendance à l’extérieur.

Pari ailleurs, il a souligné "la large satisfaction populaire suscitée par les mesures courageuses et urgentes prises en faveur des populations des zones d’ombre en vue d’atténuer leurs souffrances", évoquant notamment l’adoption d’une politique de proximité, l’activation des initiatives locale et l’association des jeunes à la vie politique et économique et sociale.

Il a cité, en outre, la mise en œuvre de programmes de développement, d’investissements et de projets socio-économiques à même d’absorber le chômage, de créer de nouveaux postes et de permettre à cette catégorie de contribuer au développement du pays.

Une feuille de route "prometteuse" pour l’édification d’une Armée forte et moderne

D’autre part, le Général-major Chanegriha a évoqué les principaux axes de la feuille de route "prometteuse" qu’il œuvrait a concrétisé sur le terrain.

Il s’agit, de "parachever la préparation et le développement du Corps de Bataille de l'ANP afin d’atteindre un niveau d’excellence et le professionnalisme dans tous les domaines" et de "poursuivre sans relâche le travail pour l’édification d’une Armée forte et moderne, apte à s’acquitter de ses missions constitutionnelles dans toutes les et en toutes circonstances".

Il a fait état, dans ce même sens, de poursuivre la lutte contre le terrorisme et de resserrer l’étau sur toutes formes de trafic et de crime organisé, notamment transfrontalier, à travers le maintien de la vigilance, aux plus hauts degrés, et l’adaptation permanente des formations opérationnelles déployés tout au long des frontières.

Il s’agit, également, de "veiller à faire du principe de la sacralisation du travail, de l’abnégation, de la compétence, du sérieux, de l’intégrité, de la fidélité et de la loyauté absolue à l’ANP et à la Nation, les critères fondamentaux pour la progression dans le grade et l’accès aux plus hautes fonctions et responsabilités", a-t-il ajouté mettant en avant "la lutte contre tous les fléaux qui nuisent à la réputation de l’ANP, à l’unité et la cohésion de ses rangs".Il a formulé, par ailleurs, le souhait de voir la pandémie Covid-19 reculée dans les prochains jours.

En conclusion, le Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim a déclaré à l’adresse de M. Tebboune : "Soyez en assuré, monsieur le Président, nous demeurerons fidèles au serment et nous ne ménagerons aucun effort pour que l'ANP demeure, à jamais, une Armée unie et unifiée.

Une Armée pleinement engagée à préserver l’indépendance nationale, à défendre la souveraineté nationale, l'unité et l’intégrité territoriale de la patrie.

Une armée attachée à sa doctrine de travailler dans la discrétion avec sagesse et clairvoyance".

Il a mis en avant, dans ce contexte "l’attachement ferme de l’ANP à ancrer dans l'esprit de ses enfants ses nobles valeurs" et "sa disponibilité opérationnelle permanente, sous la direction du président de la République, à relever tous les défis et à faire face à quiconque serait tenté de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécurité et stabilité de notre pays"."Digne héritière de l'ALN, l'ANP demeurera, conformément au serment fait aux valeureux Chouhada, le rempart inexpugnable contre lequel échoueront toutes les tentatives hostiles", a-t-il conclu.