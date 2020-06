Un mini respirateur d'urgence a été créé par une équipe de jeunes chercheurs de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB), a-t-on appris mardi des concepteurs de cet équipement médical destiné à la prise en charge des patients en insuffisance respiratoire.

Cette initiative entre dans le cadre des actions de solidarité avec les structures hospitalières luttant contre le coronavirus, a précisé à l'APS le directeur du Laboratoire d'aéronautique et systèmes propulsifs (LASP) de la faculté de génie mécanique de l'USTO-MB, Pr. Bachir Imine.

Le prototype a été réalisé en moins de deux mois au titre d'une collaboration entre le LASP, le groupe de bénévoles "Acting For Djazair" composé de compétences scientifiques nationales activant en Algérie et à l'étranger et l'Institut de mécatronique de l'Université de Barcelone (Espagne), a expliqué M. Imine.

Le mini respirateur a pour avantage de "répondre aux besoins des hôpitaux en situation de surnombre de patients en insuffisance respiratoire", a fait valoir ce chercheur, évoquant également "la possibilité d'embarquer cet équ ipement dans une ambulance pour l'évacuation d'un malade, contrairement au respirateur conventionnel qui ne peut être déplacé hors du service hospitalier". Le prototype est en cours de développement pour la mise au point de sa version finale "plus sophistiquée", a annoncé M. Imine, affirmant que son Laboratoire est disposé à accompagner toute structure sanitaire, publique ou privée, désirant adopter ce type d'appareil. "La fabrication du mini respirateur est peu coûteuse, d'autant que les composants sont disponibles sur le marché algérien", a assuré le chercheur.