La wilaya de Relizane a enregistré la guérison de 90 malades du coronavirus (covid-19), depuis l’apparition de l’épidémie à ce jour, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

La même source a précisé que ces personnes ont quitté les établissements hospitaliers publics d’Oued Rhiou, Mazouna, et Relizane, et ce après que les résultats des analyses de laboratoire de l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran aient confirmé leur guérison totale.

Les deux derniers cas traités ont quitté, lundi, l’établissement hospitalier public "Mohamed Boudiaf", portant le nombre des cas guéris dans cet établissement hospitalier à 37 personnes, a précisé la même source, ajoutant que les services de l’hôpital procèdent actuellement au nettoyage et à la stérilisation du service des maladies infectieuses et des épidémies qui prenait en charge les malades atteints du coronavirus. Ces malades ont été soumis au protocole de traitement de l’hydroxychloroquine, A-t-on fait savoir.

Par ailleurs, la DSP a lancé de nouveau un appel à la population l’invitant à respecter les mesures de prévention pour éviter la propagation de la pandémie comme le port du masque de protection et le respect strict de la distanciation sociale.