L'opération du canal carpien est l'intervention la plus courante en chirurgie de la main. Ce syndrome touche un homme pour 9 femmes. Il survient généralement à des étapes de modification hormonale : pendant et après la grossesse mais aussi à la ménopause, entre 50 et 60 ans. Pour soulager les fourmillements et les douleurs diffuses, il est possible de faire appel aux médecines douces. Si ces douleurs deviennent trop handicapantes, consultez un médecin qui confirmera le diagnostic et vous orientera vers un traitement médical ou une opération chirurgicale.

les solutions phyto

La phytothérapie agit surtout en complément de votre traitement habituel (médicaments, infiltrations…) contre le syndrome du canal carpien. Pour atténuer de manière douce et naturelle les symptômes, vous pouvez vous tourner vers certaines plantes aux propriétés apaisantes.

La griffe du diable ou Harpagophytum procumbens

La racine de cette plante africaine est reconnue pour soulager les douleurs articulaires et musculosquelettiques, ce qui est le cas ici. Plusieurs essais cliniques démontrent que la racine de griffe du diable possède des effets comparables à ceux des anti-inflammatoires.

La dose indiquée est de 1 ou 2 comprimés de 250 mg, 3 fois par jour, soit 1,5 g par jour au maximum. Les dosages peuvent varier suivant le type d'extrait. On recommande de suivre ce traitement pendant au moins 2 ou 3 mois afin de profiter pleinement de ses effets.

Attention, il est contre-indiqué en cas d'ulcère gastrique ou d'ulcère du duodénum. Si vous êtes diabétique, enceinte ou allaitante, consultez un médecin avant de prendre cette plante.

L'arnica

En pommade : 2 fois par jour, frictionnez vos poignets avec une pommade à l'arnica. Cette plante réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires contribue à soulager la douleur. Appliquez une noisette de pommade sur la face interne du poignet, puis massez la zone avec l'autre pouce jusqu'à la base de la paume. A répéter matin et soir jusqu'à l'atténuation des symptômes.

En compresse : préparez une infusion en mettant 2 g de fleurs séchées d'arnica montana dans 10 cl d'eau bouillante. Infusez 5 à 10 minutes et laissez refroidir avant emploi. Vous pouvez également tremper une compresse dans une solution composée de teinture d'arnica et d'huile ou d'eau, à raison d'une dose de teinture pour 3 à 5 doses d'huile ou d'eau.

Argile et huiles essentielles L'argile

Appliquez des cataplasmes d'argile verte chaude, en couche très épaisse, sur vos poignets. Etalez de la pâte d'argile verte dans un essuie-tout ou un mouchoir en papier, posez sur ou autour du poignet, et laissez agir 30 mn à 1 heure selon votre emploi du temps.

A renouveler plusieurs fois par jour jusqu'à ce que les symptômes s'estompent.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles, d'origine végétale, sont des essences obtenues par distillation. Leurs substances parfumées et non grasses ont des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Elles peuvent donc aider à soulager les symptômes.

Mélangez 4 gouttes de gaulthérie couchée à 3 gouttes d'huiles végétales d'arnica et 5 gouttes d'HE de millepertuis. Massez la trajectoire entre le pouce et l'avant-bras, en passant par le poignet bien sûr. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez au moins 3 applications par jour.

Attention, les huiles essentielles sont strictement déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans.

les solutions homéo

Pour lutter contre les fourmillements la nuit : Apis 9CH, 3 granules, 3 à 5 fois par jour. En cas de fourmillements ou de douleurs soulagées par le mouvement : Rhusyox 5CH ou/et Bryonia 5 CH. A noter qu'un rendez-vous chez l'ostéopathe peut aussi soulager l'inflammation. Ses manipulations cherchent à agir sur le rétrécissement du canal carpien en détendant les ligaments et les tendons, pour favoriser le drainage des inflammations.