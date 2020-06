La souris ergonomique ne fait pas toujours disparaître le mal quand il est là... Mais elle permet de prévenir de nombreux "bobos de bureau" causés par des gestes répétitifs souvent associés à une mauvaise posture.

Avant d'acheter une souris ergonomique, voici les 5 points importants à surveiller :

1. UNE FORME INCLINÉE OU VERTICALE

Les souris verticales ou inclinées permettent une posture plus neutre du bras et de l'avant-bras, et limitent les points de tension au niveau du coude et de l'épaule. Le bras ne doit ni être trop éloigné du corps, ni en torsion comme c'est le cas avec des souris classiques, qui obligent à faire une rotation du bras vers l'intérieur pour poser la main dessus.

2. UNE TAILLE VOLUMINEUSE OU HAUTE

Certaines souris ergonomiques sont élaborées de sorte que le poignet ne soit pas en contact avec le bureau.

Pour éviter le syndrome du canal carpien ou toute autre douleur au poignet, celui-ci ne doit pas être en flexion excessive, ni en appui constant sur une surface dure comme un bureau (ou pire, la tranche du bureau, encore plus irritante, car elle agit comme une arête).

3. DES BOUTONS FACILES À UTILISER

Pour éviter trop de flexions et de mouvements stressants des doigts, on ne doit pas avoir besoin d'appuyer fort sur les boutons de clic et la molette de défilement doit rouler facilement.

4. UNE BONNE PRISE EN MAIN

La taille et la forme de la souris doivent être adaptées à celles de la main : les doigts doivent être souples, détendus, comme posés sur la souris. Idéalement, la main est dans le prolongement de l'avant-bras sans qu'on ressente de tension.

5. UN CURSEUR PRÉCIS

La vitesse du pointeur et la précision du curseur sont des points importants. Si la vitesse est trop lente, on fait trop de mouvements inutiles du poignet. Le pointeur est à la bonne vitesse si, pour l'amener à l'horizontale d'un bord à l'autre de l'écran, on n'a pas besoin de bouger la souris de plus de 5 cm.