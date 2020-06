Le port d'une attelle rigide (de façon permanente durant 2 ou 3 jours, puis toutes les nuits pendant 15 jours) peut être recommandé par le médecin. L'impossibilité de bouger le poignet et l'équilibrage musculaire diminuent en effet la pression à l'intérieur du canal carpien.

Grâce à l'attelle, les fourmillements disparaissent, la douleur diminue. "Ce traitement est régulièrement proposé en première intention, mais il est fréquemment associé à l'infiltration, car il n'a pas fait ses preuves seul", précise toutefois le Dr Leclercq.

COMMENT SE PASSE UNE INFILTRATION ?

Des anti-inflammatoires sont généralement prescrits, sous forme d'infiltrations à base de cortisone. Elles consistent à déposer un produit à base de corticoïdes autour du nerf médian : une fois l'inflammation réduite, le nerf va retrouver un peu d'espace.

Ce geste dure quelques secondes et n'est pas douloureux. L'amélioration survient dans les jours suivants. Il s'agit cependant d'un traitement temporaire, dont l'effet ne dure que de 3 à 6 mois. "On attend au minimum 3 mois entre chaque infiltration et il n'est pas possible d'en réaliser plus de trois" , explique la spécialiste.

À savoir : certains syndromes du canal carpien, dits "d'effort" peuvent régresser spontanément, après une mise au repos et une infiltration. C'est le cas des douleurs survenant après de gros travaux manuels.

QUAND LES DOULEURS RESTENT INTENSES

Une intervention s'impose lorsque l'électromyogramme montre qu'il y a une atteinte sensitive et motrice, ou si les infiltrations ne sont pas efficaces.

Le principe de l'intervention est simple : il consiste à ouvrir le tunnel, pour agrandir l'espace et laisser plus de place au nerf médian. L'opération est possible à tout âge. Elle dure une dizaine de minutes et est réalisée sous anesthésie locorégionale (le bras entier est endormi) et en ambulatoire (on sort de l'hôpital dans la journée).

Des antalgiques forts sont donnés de manière systématique pendant 3 ou 4 jours, puis à la demande. L'amélioration, elle, est immédiate. "Les fourmillements disparaissent aussitôt, confirme le Dr Leclercq. Il reste juste une gêne liée aux cicatrices et un manque de force qui se dissipe sous un mois et demi."

Un arrêt de travail de 15 jours à 1 mois est en général prescrit. La rééducation n'est pas nécessaire. Il faut simplement attendre 2 mois pour reprendre une activité physique nécessitant un appui sur les mains (gymnastique au sol, sports de raquette... ).

La récidive est très rare : "Si cela survient, c'est que le nerf n'a pas été suffisamment libéré."

ET SI ON N'OPÈRE PAS ?

Le risque, si l'on tarde trop, est que le nerf médian soit irrémédiablement abîmé. À ce stade, on peut perdre définitivement la sensibilité et la force de certains muscles dans les doigts atteints.