Des enfants de Miliana (Ain Defla) astreints au confinement sanitaire instauré suite à la propagation du nouveau Coronavirus se sont vu remettre, lundi à l'initiative des Scouts musulmans algériens (SMA) de la ville, des jouets à l'occasion de la célébration de leur Journée coïncidant avec le 1er juin de chaque année.

Motivée par les exigences du confinnement sanitaire, cette initiative dénommée "un jeu pour chaque enfant", consiste à se présenter aux domiciles des enfants en vue de leur remettre un jouet et, par la même occasion, célébrer avec eux leur journée dans la joie et la convivialité, a indiqué le responsable de la section Ibn Khaldoun des SMA de Miliana, Benhamed Hassane. Outre l'aspect récréatif, la célébration de la journée internationale de l'enfance à donné lieu au lancement d' une campagne de sensibilisation sur l'importance, pour les enfants, d'observer un certain nombre de mesures préventives contre le Coronavirus, a précisé M. Benhamed, faisant état de la distribution de bavettes au profit des bambins. Observant que "l es enfants sont les citoyens de demain", le commissaire des SMA de Ain Defla, Imad Bessekri, a mis l'accent sur la nécessité de veiller à leur protection et à la préservation de leurs droits. "Cette frange si vulnérable constitue les citoyens de demain et, à ce titre, nous devons agir pour leur bien-être particulièrement en ces temps de pandémie et de confinement sanitaire", a-t-il soutenu. Observant qu' "on ne récolte que ce que l'on a semé", aâmi Ali, un septuagénaire de Ain Defla, estime, pour sa part, qu'investir dans l'enfance est un gage de réussite à l'avenir. "Même avec son innocence et son insouciance, l'enfance devrait être fêtée tous les jours car,elle représente ni plus ni moins que l'avenir du pays", a-t-il lancé.