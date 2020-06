Un policier indonésien a trouvé la mort, alors qu'un autre a été grièvement blessé lundi lors d'une attaque à l'épée perpétrée par un assaillant contre un poste de police à Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo, rapportent mardi des médias locaux.

L'assaillant a été abattu lors de cette attaque présumée liée à l'organisation terrroriste Daech, a révélé, Dedy Eka Jaya, le chef de la police de la préfecture indonésienne Hulu Sungai du sud, relevant de Kalimantan du Sud.

La police nationale indonésienne avait initialement déclaré qu'il y avait deux assaillants, avant que les autorités locales ne rapportent qu'un seul attaquant était directement impliqué dans ce raid contre un poste de police.

L'attaque est survenue un jour férié qui coïncide avec la célébration de Pancasila, symbole sur lequel repose l'unité du pays.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de l'assaillant et si d'autres personnes sont impliquées dans la même attaque.

Selon la police indonésienne, l'attaque serait liée à Jamaah Ansharut Daulah (JAD), un g roupe extrémiste lié à Daech responsable d'une série d'attaques, notamment des attentats-suicides contre des églises dans la deuxième plus grande ville d'Indonésie, Surabaya, en 2018, qui ont fait une douzaine de morts.