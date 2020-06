Des affrontements fréquents opposant cultivateurs de coca et forces de l'ordre, lors de l'éradication de narco-plantations en Colombie, ont fait au moins six morts et 86 blessés depuis le début de l'année, a déploré lundi le Défenseur du peuple.

"Nous avons connaissance de l'émergence de protestations sociales qui ont en outre dégénéré en affrontements entre la force publique et les cultivateurs", a indiqué cette entité publique de protection des droits humains, citant diverses sources.

Cette alerte du Défenseur du peuple s'ajoute aux dénonciations d'ONG et d'associations paysannes qui, ces derniers jours, ont fait état de multiples affrontements violents durant l'éradication de plantations de coca, matière première de la cocaïne.

La commission des droits humains du mouvement Marche Patriotique, qui soutient les revendications des cultivateurs de coca ou "cocaleros", a dénoncé la mort de quatre d'entre eux et près d'une cinquantaine de blessés.

Le ministère de la Défense a pour sa part signalé que deux agents de la force publique avaient été tués et 36 autres blessés entre janvier et mai en Colo mbie, premier producteur mondial de coca et de cocaïne, dont les Etats-Unis sont le premier consommateur.

Selon le Défenseur du peuple, certaines mobilisations des "cocaleros" ont été impulsées par des groupes armés illégaux, dont les revenus sont affectés par l'éradication des narco-plantations.

L'argent de la drogue alimente la guerre interne qui mine la Colombie depuis les années 1960.

Se le disputent désormais les rebelles de l'Armée nationale de libération (ELN), les dissidents de l'ex-guérilla des Farc, qui ont rejeté l'accord de paix de 2016, ainsi que des gangs d'origine paramilitaire et les narco-trafiquants.

Le gouvernement de droite du président Ivan Duque a lancé un plan anti-drogue visant à réduite de moitié la superficie des plantations de coca entre 2022 et 2023.

En 2018, la Colombie comptait 169.000 hectares de narco-cultures, selon l'ONU.

Selon le chef de l'Etat, 100.000 hectares ont été éradiqués manuellement en 2019, un record.

Mais les experts estiment que les nouvelles plantations atteignent près de 50% de celles qui ont été arrachées de force.

Ivan Duque envisage en outre de réactiver les aspersions aériennes au glyphosate, une mesure saluée par les Etats-Unis.

Elles avaient été suspendues en 2015, durant le gouvernement de l'ex-président Juan Manuel Santos, en raiso n des risques que représente cet herbicide pour la santé humaine et l'environnement.