Outre les effets sur la santé humaine, le COVID-19 a frappé à un moment où les solutions basées sur la nature étaient en augmentation. 2020 devait être une année pour accélérer la décennie d'action sur les efforts en matière d'écosystème et de biodiversité, a indiqué le PNUE.

A ce jour, la pandémie de COVID-19 représente l'avertissement le plus sérieux lancé par la planète enjoignant l'humanité à changer de cap. La mise à l'arrêt de l'activité économique ne représente qu'une réponse à court terme.

Ce n'est qu'en bâtissant des systèmes économiques respectueux vis-à-vis de la nature que les pays du monde entier pourront prospérer, selon le communiqué. Plusieurs pays allant de la Chine au Canada ou encore Haïti et le Royaume-Uni ont lancé de nombreuses initiatives, appuyées par le PNUE, a fait savoir le PNUE. Dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité (22 mai) et de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin), Valérie Plante, maire de la ville de Montréal et ambassadrice mondiale de l'ICLEI, le Conseil international pour les initiatives écologiques locales, a publié une lettre ouverte pour les villes afin de réfléchir à leur relation avec la nature.

La lettre est un appel à l'action pour que les maires et les dirigeants des gouvernements locaux et infranationaux s'engagent à arrêter et inverser les tendances à la perte de biodiversité, et à protéger la nature, en particulier dans les plans de rétablissement post-Covid-19.

Environ 2.000 maires et dirigeants communautaires locaux l'ont reçue. "En tant que maires et dirigeants des gouvernements locaux et infranationaux, nous avons une opportunité unique et une responsabilité importante de protéger notre biodiversité et nos écosystèmes de manière à restaurer les relations de l'humanité avec la nature, en particulier lors de l'élaboration de nos plans de rétablissement post-COVID-19. Ensemble, prenons des mesures énergiques pour créer de s villes saines et dynamiques, où les gens et la nature peuvent s'épanouir", a écrit Valérie Plante.