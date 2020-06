Au total, 163 enfants victimes d’actes malveillants et de maltraitances physique et morale, ont été pris en charge, depuis le début de l’année, dans la wilaya de Sétif dans le cadre de la protection et l'accompagnement de cette catégorie vulnérable, a-t-on appris lundi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Selon le responsable de la cellule de communication de ce corps de sécurité, le commissaire de police, Abdelouahab Aissani, les actes malveillants et les mauvais traitements commis contre ces enfants, pris en charge par la brigade de protection des personnes vulnérables de la sûreté de wilaya, consistent en des actes de violence, des agressions sexuelles, des intimidations et atteinte à la pudeur.

Il a ajouté que "cette brigade joue un rôle essentiel dans la protection et l'accompagnement de ces personnes vulnérables et s'efforce, en coordination avec les autorités judiciaires, de les protéger et de les réinsérer dans un environnement sain à l'écart des comportements suspects et des dangers auxquels ils peuvent être exposés".

Les services de la sûreté de wilaya ont aussi reçu via le numéro vert (104), mis à la disposition de la brigade de protection de l'enfance, un total de 8 842 appels téléphoniques faisant état de fugues du domicile et de disparitions pour diverses raisons, notamment pour cause de problèmes familiaux ou de mauvais résultats scolaires, a affirmé le commissaire de police, Abdelouahab Aissani.

Cette brigade, composée de formateurs spécialisés dans la prise en charge de cette catégorie fragile de la société, œuvre en fonction des lois en vigueur et en impliquant tous les acteurs concernés, à protéger les enfants de tout danger moral ou physique auquel ils pourraient être exposés, a-t-il déclaré. Dans ce contexte, des opérations de sensibilisation sont organisées régulièrement par ce corps de sécurité en coordination avec la société civile et le secteur de l'éducation nationale afin de lutter contre les divers fléaux sociaux, notamment ceux liés à la consommation de stupéfiants et aux méfaits de l'Internet, a-t-on souligné. Par ailleurs, les efforts concertés de toutes les personnes concernées par cette catégorie de la société, le rôle du citoyen et de l'enfant lui-même à travers "la culture de la dénonciation" des actes malveillants qui ciblent cette catégorie, en appelant le numéro vert ou en se rapprochant des équipes de protection des personn es fragiles, figurent parmi "les mesures les plus importantes et susceptibles de lutter contre ce phénomène", a-t-on ajouté.