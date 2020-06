La wilaya d’Alger a activé le plan de lutte contre les incendies des forêts pour la saison 2020, à partir de lundi 1 juin pour protéger les espaces forestiers des incendies, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a indiqué lundi la chef du service de prévention contre les incendies et les maladies à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS, Imane Saïdi a affirmé que le plan et le dispositif de lutte contre les feux de forêts à Alger a été activé aujourd’hui le premier juin, à l’instar des autres wilayas du pays.

Pour cette campagne qui s’étalera jusqu’au 3 octobre prochain, 3 équipes d’intervention ont été mobilisées au niveau des forêts de « Bouchaoui », « Baïnem» et « Ben Aknoun » et dotées de moyens et d’équipements nécessaires pour des interventions préliminaires et rapides avant l’arrivée des secours de la Protection Civile en cas de propagation de l’incendie, a-t-elle précisé.

La commission opérationnelle de lutte contre les incendies compte plusieurs secteurs, dont, la Protection civile, la santé, les travaux publics, la Sûr eté nationale, la Gendarmerie nationale, l’entreprise SEAAL et autres.

Trois (03) camions citernes d'une capacité oscillant entre 6000 et 11.000 litres ont été mobilisés à travers les sièges de ces équipes, outre l’installation de 24 points d’approvisionnement en eau au niveau de tous les grands espaces forestiers de la wilaya, à l’instar de Magtaa Kheira, Bouchaoui et Ben Aknoun, a souligné la même responsable. Les commissions relevant des 14 circonscriptions administratives de la protection des forêts, seront mises en place graduellement, ainsi la commission relevant de la circonscription administrative de Rouïba a été installée en attendant l’activation des autres commissions, concentrées actuellement sur les campagnes quotidiennes de nettoiement, de désinfection et de solidarité pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus à Alger, a-t-elle ajouté.

Grace au plan actuel, il est prévu la mobilisation de 54 agents d’intervention rapide et préliminaire et des équipes de la Protection civile, outre l’installation de 5 tours de contrôle repartis à travers les forêts du «19 juin », «Baïnem», « Ben Aknoun », « La femme sauvage » et « Magtaa Kheira », a précisé la même responsable, ajoutant que pour cette année les services de la protection des forets n’ont pas recruté, comme d’habitude , des agents saisonniers suite à la réduction du budget consacrée à cette opération. Pour sa part, le chef de service de la protection de la faune et de la flore à ladite Direction, Kamel Laaras, a déclaré à l'APS que le Plan compte également les travaux sylvicoles, l'aménagement des espaces pour plus de 130 hectares de forêts, le ramassage des déchets, l'aménagement des pistes forestières pour faciliter les opérations d'intervention en cas de foyers d'incendie à travers les trois circonscriptions forestières d'Alger (Bouchaoui, Birkhadem et Baïnem).

Il a été procédé, dans ce cadre, à la généralisation des appareils radios pour faciliter la communication et la coordination sur le terrain au niveau des trois circonscriptions forestières d'Alger pour une intervention efficace à temps et contre l'extension des foyers d'incendies. Dans le cadre des efforts de wilaya visant la lutte contre le COVID-19, près de 200 opérations de désinfection et d'hygiène ont été recensées par la Direction des forêts à travers les espaces, les établissements publiques, les mosquées et les quartiers d'Alger, outre des caravanes de solidarité en faveur des familles défavorisées dans les zones d'ombre en coordination avec la Direction générale des forêts et d'autres secteurs. En 2019, la wilaya d'Alger a recensé près d e 80 foyers d'incendie qui ont ravagé quelque 31 hectares de forêts, la plupart à Baïnem.

Le patrimoine forestier de la wilaya d`Alger s`étend sur 5000 hectares repartis sur 113 sites forestiers dont un nombre important en milieu urbain, oscillant entre 1 à 8 hectares.

La superficie des grandes forêts de la wilaya d`Alger est estimée entre 300 à 600 hectares dont les forêts de Magtaa Kheira, Bouchaoui , Bouzareah, Ben Aknoun, et Baïnem.