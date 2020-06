La Thaïlande a mis les bouchées doubles dans sa course au vaccin contre la Covid-19 et compte entamer les premiers tests humains dès le mois d’octobre prochain, recrutant à cet effet près de 5.000 volontaires.

La Thaïlande est entrée dans la course au vaccin contre la Covid-19 et espère pouvoir mettre sur le marché les premières doses dès 2021, si les essais s’avèrent concluants.

Des chercheurs thaïlandais ont prévu de recruter 5.000 volontaires pour tester sur des humains une première version du vaccin Covid-19 à partir du mois d’octobre. L’équipe de chercheurs thaïlandais a annoncé récemment qu’elle a effectué des essais sur des primates dont et que les résultats se sont avérées encourageants. Le centre de développement sur les vaccins de l’Université thaïlandaise de Chulalongkorn a collaboré avec l’Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis pour mettre au point ce vaccin utilisant une nouvelle technologie basée sur l’ARNm. Au moins deux autres sociétés – le géant pharmaceutique Pfizer et la société américaine Moderna – développent des vaccins utilisant la même technologie, ayant déjà donné des résultats préliminaires positifs issus d’essais cliniques. Le Dr. Kiat Rakrungtham, directeur du Centre de recherche et développement sur les vaccins de l’Université de Chulalongkorn a déclaré qu’un contrat avait déjà été signé avec une usine au Canada pour produire les doses nécessaires pour commencer des essais sur les humains à partir du mois d’octobre. Le ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvirakul, a déclaré qu'il était important d'orienter tous les efforts vers le développement d'un vaccin et d’inscrire la Thaïlande sur la carte du monde médical. La Thaïlande qui a été le premier pays à signaler des cas de covid-19 en dehors de la Chine, ne compte actuellement que 3.082 cas et 57 décès. A la faveur de ce faible bilan, le pays a entamé au début du mois des mesures de sortie progressive du verrouillage et des restrictions. Toutefois, le pays a prolongé d’un mois la fermeture de ses frontières aériennes et n’envisage une reprise du tourisme international avant octobre prochain avec une reprise partielle du trafic pour certains pays avec lesquels un accord de Protocol sanitaire sera conclu au préalable.