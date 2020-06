Des "dispositions particulières" pour prévenir la propagation de la pandémie de coronavirus, seront mises en œuvres au niveau des plages de Tizi-Ouzou, en cas de persistance de la crise sanitaire à l'ouverture de la saison estivale, a indiqué lundi le wali, Mahmoud Djamaa.

S'exprimant à l'issue d'une visite d'inspection des préparatifs de la saison estivale qui la conduit dans les communes littorales de la wilaya, M. Djamaa a souligné que "l'impératif sanitaire doit primer en cas de rush sur les plages et de persistance de cette crise sanitaire de coronavirus".

"Nous allons mettre en œuvre plusieurs dispositions et mesures particulières visant à prévenir la propagation de cette pandémie en collaboration avec l'ensemble des intervenants, institutions, autorités locales et organismes tels le Croissant rouge", a-t-il indiqué, à ce propos.

Dans le même sillage, il a relevé que 02 postes de police seront installés dans les jours à venir au niveau des ports de Tigzirt et Azeffoun pour "assurer de meilleures conditions de sécurité sur les lieux.

"La décision, a-t-il ajouté a été "prise dernièrement p ar les autorités de wilaya en concertation avec les services de sécurités suite aux sollicitations des autorités locales et des pêcheurs travaillant au niveau de ces structures portuaires".