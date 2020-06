"Benzia est assez gravement blessé, mais donne tout de même des nouvelles rassurantes", a indiqué lundi le club de Ligue 1 du championnat de France de football.

Le milieu défensif algérien "va continuer de recevoir les soins appropriés par le personnel hospitalier", sachant que "son état de santé s’améliore de jour en jour", a ajouté le DFCO, l’assurant de son aide à "retrouver au plus vite les pelouses de Ligue 1".

Yassine Benzia (25 ans, 2 matchs en Ligue 1 avec Dijon FCO, où il avait transféré sous forme de prêt du club grec de l’Olympiacos (Div 1), a été hospitalisé et opéré de la main gauche, dimanche.

Benzia avait honoré sa première sélection algérienne, en mars 2016 face à l'Ethiopie, dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2017.

Benzia a marqué son premier but avec la sélection, en juin de la même année, face aux Seychelles pendant les matchs de qualification de la CAN-2017.