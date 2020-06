La CAF espère encore pouvoir reprendre ses compétitions cet été, et ce après plusieurs mois d'arrêt lié au coronavirus, selon le document de l'instance.

Celui-ci évoque les différentes manières de boucler la Ligue des champions (C1) et la Coupe de la Confédération (C2) 2019-2020.

Il traite également des scénarios possibles pour que les éditions suivantes (2020-2021) s'achèvent dans les temps.

A cause de la pandémie de Covid-19, la CAF a dû reporter sine die les demi-finales et finales de Ligue des champions et de Coupe de la Confédération qui étaient prévues en mai 2020.

Deux programmes sont à l'étude pour y remédier.

Dans le premier, les demi-finales Raja Casablanca/Zamalek et Wydad Casablanca/Al Ahly en C1, ainsi que Pyramids FC-Horoya et RS Berkane-Hassania Agadir en C2, auraient lieu du 31 juillet au 2 août (matches aller), puis du 7 au 9 août (match retour).

Dans ce cas de figure, la finale de la ligue des champions se tiendrait le 28 août et celle de la coupe de la Confédération le 23.

Autre éventualité : les demi-finales aller auront lieu du 4 au 6 septembre, les demi-finales retour du 11 au 13 septembre, tandis que la finale de Coupe de la Confédération se disputera le 23 septembre et celle de Ligue des champions le 25 septembre.

Quelle que soit l'option retenue, la CAF souligne qu'il sera évidemment impossible de débuter les éditions suivantes (2020-2021), en août, comme c'est le cas d'habitude (un coup d'envoi en octobre semble beaucoup plus réaliste).

Son administration propose donc plusieurs solutions pour achever les deux compétitions en mai 2021, tout en rappelant que "le début tardif de la saison, la Coupe d'Afrique des nations : (CAN 2021 et la CAN U20 2021 disputées respectivement en janvier et en février, vont affecter le calendrier des interclubs.".

Première idée, supprimer le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, qui oppose les équipes ayant franchi le premier tour à celles qui ont été éliminées au premier tour de la Ligue des champions.

"Cependant, cela risque d'affaiblir la Coupe de la Confédér ation", estime le document.

Deuxième possibilité, supprimer les quarts de finale des deux compétitions. Les phases de groupes seraient certes maintenues. Mais seuls les premiers de chacun des quatre groupes de quatre seraient qualifiés. Ils iraient ainsi directement en demi-finales.

Troisième possibilité - largement inspirée de ce qui se pratique dans d'autres sports collectifs - un "final four" serait organisé dans un seul et même pays.

Enfin, si la CAF décide de disputer malgré tout ses compétitions interclubs 2020-2021 dans le même format que d'habitude, il faudra sans doute organiser les finales en juin au plus tôt.