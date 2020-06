Le Professional Game Board (PGB) du rugby anglais, qui regroupe des représentants de la fédération, des joueurs et des clubs, a donné mardi son feu vert à la reprise de l'entraînement pour les clubs de Premiership et de Championship.

Il ne s'agit pour le moment que de la "phase 1" de l'entraînement, c'est-à-dire la remise en condition sans contact, par petits groupes et avec des mesures strictes de distanciation sociale et de contrôle.

"Aucun calendrier n'a été donné aux clubs pour un passage à la phase 2 (entraînement avec contact, y compris des plaquages) ou à la phase 3 qui impliquerait le retour de la Premiership (D1)", précise le communiqué. Les clubs anglais aimeraient reprendre la compétition fin juillet.

Pour le moment, ils vont devoir prendre un certain nombre d'engagements par écrit, notamment de faire passer à leurs joueurs et leurs encadrements une formation sur les mesures à respecter pour le retour au jeu.

Un "manager Covid-19" et un "médecin-chef Covid-19" devront être nommés dans chaque club, alors que des mesures d'hygiènes strictes seront imposées pour le centre d'entraînement. Les joue urs et les membres des staffs devront également être auscultés quotidiennement.