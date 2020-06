L’instance continentale, qui a établi un nouveau calendrier de ses compétitions, a reporté par ailleurs à une date ultérieure la 27e Supercoupe d’Afrique des clubs (messieurs et dames) programmée à Alger.

Le match de la Supercoupe d'Afrique des clubs de handball messieurs, dont le vainqueur représentera l'Afrique à la prochaine édition du "Super Globe" (Coupe du monde des clubs) en Arabie Saoudite, devait opposer le club égyptien du Zamalek et son homologue tunisien de l'ES Sahel. Le 24e Championnat d’Afrique des nations (dames), prévu au Cameroun, se jouera finalement du 11 au 20 juin 2021, alors qu’il devait se dérouler initialement du 29 novembre au 9 décembre 2020.

Le Maroc abritera deux compétitions de suite : le 27e Championnat d’Afrique juniors garçons (joueurs nés en 2000) du 6 au 12 déc embre 2020 et le 16e Championnat d’Afrique cadets garçons (joueurs nés en 2002) du 13 au 19 décembre.

Enfin, et concernant les épreuves interclubs, la CAHB a fixé du 13 au 22 novembre 2020 le déroulement du 42e Championnat d’Afrique des clubs champions (messieurs et dames) au Caire (Egypte).