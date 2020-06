Dans un communiqué de presse repris par l'agence de presse palestinienne (Wafa), la Fédération a affirmé que "les plans israéliens sont une violation flagrante de la loi internationale et la charte des Nations Unies". "Les résolutions de la légitimité internationale interdisent la puissance occupante de disposer des terres qu'elle occupe" a rappelé le communiqué.

La fédération a mis en garde contre l’exploitation israélienne de la crise du coronavirus pour mettre en œuvre ses plans expansionnistes.

Elle a également mis en garde contre les résultats des plans d’annexion, assurant qu’ils "entraveront l’établissement d’un Etat Palestinien indépendant sur les frontières de 1967".

La fédération internationale a demandé aux syndicats du monde, de "faire pression sur leurs gouvernements afin de pousser le gouve rnement israélien et l’administration américaine de respecter la loi internationale". La Fédération internationale des syndicats est le plus grand rassemblement des travailleurs dans le monde, elle comprend 267 syndicats de 169 pays et représente 247 millions de travailleurs. Israël, prévoit de présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire dans les faits le plan Trump, qui prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d'un Etat palestinien sur un territoire amputé. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a prédit un "été chaud" si l'Etat hébreu mettait en branle le projet d'annexion. En janvier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.