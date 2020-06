Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, mardi, la cérémonie de baptisation du siège de l'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP), du nom du défunt moudjahid, Général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah.

Cette initiative intervient en reconnaissance des efforts considérables consentis par le défunt Gaïd Salah lors de la Glorieuse guerre de libération nationale au sein des rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) et sa contribution, après l'indépendance, à la construction de l'ANP. La cérémonie a été organisée dans le cadre de la visite qu'effectue le président de la République au siège du ministère de la défense nationale (MDN).

A son arrivée au siège du MDN, le Président Tebboune a été accueilli par le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, accompagné du Secrétaire général du MDN. Après l'exécution de l'hymne national, les honneurs militaires ont été rendus au Président de la République par les format ions des différentes forces de l'ANP.

Le président de la République a salué, ensuite, les Commandants des Forces de l'ANP, de la Garde Républicaine et de la Gendarmerie nationale, ainsi que le Commandant de la 1ère Région militaire, le contrôleur général de l'ANP et les chefs des Départements du MDN et de l'Etat-Major de l'ANP".